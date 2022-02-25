Зеленский согласился поговорить с Путиным о мире и прекращении огня

Зеленский согласился поговорить с Путиным о мире и прекращении огня Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить мир и прекращение огня со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Путина отправить на переговоры в Минск делегацию. Позже поступила информация, что Киев ушел со связи и не дал конкретного ответа о диалоге.

«Мы согласились на предложение президента РФ. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса. Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь», — добавил Никифоров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что у Москвы нет планов по оккупации украинских территорий, а целью данных мероприятий является демилитаризация Киева.

 
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