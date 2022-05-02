Зеленский счел недопустимым прием Турцией туристов из России

Зеленский подчеркнул, что это невозможно, если Киев и Анкара хотят иметь дружеские отношения. По словам главы государства, это якобы несправедливо и является двойными стандартами. Президент Украины сообщил об этом во время беседы с греческим общественным телевидением ERT.