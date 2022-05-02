    В тренде

    Зеленский счел недопустимым прием Турцией туристов из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский счел недопустимым прием Турцией туристов из России

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на Турцию, сообщив, что считает недопустимым с ее стороны принимать путешественников из России.

    Украинский лидер отметил, что с одной стороны Анкара выступает посредником и помогает Киеву важными действиями. С другой стороны Турция готовит туристические маршруты для российских путешественников.

    Зеленский подчеркнул, что это невозможно, если Киев и Анкара хотят иметь дружеские отношения. По словам главы государства, это якобы несправедливо и является двойными стандартами. Президент Украины сообщил об этом во время беседы с греческим общественным телевидением ERT.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »