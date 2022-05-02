Зеленский счел недопустимым прием Турцией туристов из России

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Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на Турцию, сообщив, что считает недопустимым с ее стороны принимать путешественников из России.
Украинский лидер отметил, что с одной стороны Анкара выступает посредником и помогает Киеву важными действиями. С другой стороны Турция готовит туристические маршруты для российских путешественников.
Зеленский подчеркнул, что это невозможно, если Киев и Анкара хотят иметь дружеские отношения. По словам главы государства, это якобы несправедливо и является двойными стандартами. Президент Украины сообщил об этом во время беседы с греческим общественным телевидением ERT.
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