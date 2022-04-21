Зеленский провел в Киеве переговоры с премьерами Испании и Дании

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с премьером Дании Метте Фредериксен и главой испанского правительства Педро Санчесом. Иностранные политики прибыли в Киев с рабочим визитом.
В своем Telegram-канале украинский лидер опубликовал видео, на котором политики приветствуют друг друга, делают совместную фотографию, после чего приступают к переговорам.
«Сегодня встречаюсь в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен», — подписал ролик Зеленский.
Главы правительств Испании и Дании также успели посетить поселок Бородянка в Киевской области.
Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для проведения переговоров с Владимиром Зеленским.
загрузка...