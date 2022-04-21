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    Зеленский провел в Киеве переговоры с премьерами Испании и Дании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский провел в Киеве переговоры с премьерами Испании и Дании

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    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Украинский президент Владимир Зеленский встретился с премьером Дании Метте Фредериксен и главой испанского правительства Педро Санчесом. Иностранные политики прибыли в Киев с рабочим визитом.

    В своем Telegram-канале украинский лидер опубликовал видео, на котором политики приветствуют друг друга, делают совместную фотографию, после чего приступают к переговорам.

    «Сегодня встречаюсь в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен», — подписал ролик Зеленский.

    Главы правительств Испании и Дании также успели посетить поселок Бородянка в Киевской области.

    Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для проведения переговоров с Владимиром Зеленским.

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