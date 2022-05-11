Зеленский призвал власти Мальты не выдавать «золотые паспорта» россиянам

Зеленский во время обращения к парламенту Мальты заявил, что власти острова должны прекратить программу предоставления так называемых «золотых паспортов» для граждан РФ. действующий президент Украины также призвал парламентариев ограничить доступ россиян к мальтийской недвижимости и банковским счетам.