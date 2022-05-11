Зеленский призвал власти Мальты не выдавать «золотые паспорта» россиянам

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти острова Мальта должны прекратить предоставлять гражданство жителям России в обмен на инвестиции.
Зеленский во время обращения к парламенту Мальты заявил, что власти острова должны прекратить программу предоставления так называемых «золотых паспортов» для граждан РФ. действующий президент Украины также призвал парламентариев ограничить доступ россиян к мальтийской недвижимости и банковским счетам.
«Самое время закончить с привилегиями для российских граждан», — сказал Зеленский.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Офис президента Украины планирует захватить топливный рынок страны, получив контроль над экспортом топлива.
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