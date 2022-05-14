Зеленский призвал власти Италии закрыть границы для российских туристов

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Италии закрыть страну для российских туристов.
«Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Даже те, кто не был на поле боя — они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», — заявил он в эфире телеканала Rai 1.
Также украинский президент выразил благодарность Европейскому сообществу за блокировку активов российских олигархов. По его мнению, такое же давление должны почувствовать и обычные граждане, которые приезжают отдыхать в европейские страны.
Россия продолжает вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны марионеточного киевского режима.