Зеленский призвал вернуться сбежавших госслужащих

Украинские госслужащие, которые покинули страну или собираются уехать, должны вернуться в течение 24 часов, поскольку жители доверили им управление и защиту государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что это обращение относится ко всем представителям правительства, государственным служащим и народным депутатам всех уровней. По словам президента Украины, прямая обязанность этих людей — быть вместе с народом во время любых ситуаций. Глава страны предложил им вернуться в течение 24 часов и «стать плечо к плечу с армией», с дипломатами и народом.

Президент Украины также обратился к олигархам, которые недавно покинули территорию страны. Зеленский отметил, что в данный момент все проходят тесты на гражданина Украины. Украинский лидер призвал предпринимателей справиться с этой задачей «достойно».

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