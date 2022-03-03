Зеленский призвал Россию учить два слова

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за попытку поговорить с Шольцем по-английски Украина
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Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с угрожающим заявлением в адрес российского руководства.

Он заявил, что у России появилась необходимость обратить внимание на два термина.

«Учите слова репарация и контрибуция», – обратился глава Украины к Кремлю.

Зеленский также проинформировал о том, что в его страну ежедневно поступают новые партии вооружения от западных партнеров.

Не забыл президент Украины и высказаться о «помощи» со стороны иностранных добровольцев, направляющихся в страну. Если верить Зеленскому, то вскоре на Украину должны прибыть «первые шестнадцать тысяч из них».

Напомним, с 24 февраля на территории Украины Россия проводит миротворческую спецоперацию.

 
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