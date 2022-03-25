Зеленский призвал ЕС принять к себе Украину в ближайшее время

Global look press/Serg Glovny Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Global look press/Serg Glovny

Евросоюз должен
поторопиться с решением о принятии Украины в содружество, заявил президент
страны Владимир Зеленский в ходе обращения к Евросовету.

Зеленский считает,
что Украина заслужила членство в ЕС и планирует получить его в ближайшее время.
Он напомнил, что эту инициативу готовы поддержать Литва, Латвия, Польша, Эстония
и Франция.

«А теперь мы с вами
строим путь для вступления Украины в Европейский союз. Здесь я вас прошу не
запаздывать с решением, пожалуйста. (…) Вы видите, кто чего достоин, что
Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время (…), у нас есть этот
шанс», — заявил он.

Зеленский в конце
февраля призвал ЕС немедленно включить Украину в содружество и ввести новые санкции против России, сообщает «Царьград». В начале марта в
офисе главы государства отметили, что ЕС принял украинскую заявку на получение
членства по ускоренной процедуре и продолжит оказывать давление на Москву. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял,
инициатива Киева спровоцировала раскол среди лидеров ЕС, передает URA.RU.

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