Зеленский призвал ЕС принять к себе Украину в ближайшее время

«А теперь мы с вами

строим путь для вступления Украины в Европейский союз. Здесь я вас прошу не

запаздывать с решением, пожалуйста. (…) Вы видите, кто чего достоин, что

Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время (…), у нас есть этот

шанс», — заявил он.