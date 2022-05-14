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    Зеленский признался, что Макрон просил его идти на уступки для «сохранения лица Путину»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский признался, что Макрон просил его идти на уступки для «сохранения лица Путину»

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    globallookpress.com/Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

    Президент Украины Владимир Зеленский признался, что глава Франции Эммануэль Макрон просил его пойти на уступки ради «сохранения лица» главе РФ Владимиру Путину. На эту тему он высказался в интервью Rai.

    По словам Зеленского, французский лидер пытался найти результаты в выстраивании посредничества между РФ и Украиной. Однако его попытки не увенчались успехом.

    «А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо Путина», — сказал Зеленский.

    Он заметил, что Украина не собирается отказываться от своих территорий. Зеленский усомнился в корректности подхода Макрона.

    Ранее сообщалось, что французский лидер может посетить Киев с официальным визитом. Прежде он приезжал на Украину 8 февраля. 

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