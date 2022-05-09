Зеленский признал невозможность разблокировать Мариуполь военным путем

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что силы Киева не в состоянии разблокировать Мариуполь военным путем. Решить ситуацию украинская сторона намерена с помощью дипломатических инструментов. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Украинский лидер в очередной раз напомнил журналистам, что в настоящее время у Киева и вооруженных сил страны нет тяжелого вооружения. В связи с этим ВСУ не будут предпринимать попыток установить контроль над Мариуполем.
«Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путём Мариуполь», – заявил Зеленский.
Подобным заявлением, как пишут СМИ, Зеленский окончательно похоронил боевиков нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), которые сейчас находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе.