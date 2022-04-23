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    Зеленский признал неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский признал неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь

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    Федеральное агентство новостей

    Украина не располагает необходимыми ресурсами, чтобы деблокировать
    Мариуполь силовым путем, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    По его словам, военнослужащие украинской армии и
    националисты, окруженные на территории мариупольского завода «Азовсталь»
    осознают этот факт.

    «На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна.
    И украинские военные, которые там находятся это понимают. Это реальность», —
    сказал Зеленский.

    Ранее силы Народной милиции ДНР блокировали территорию
    металлургического комбината, где окопались остатки украинской группировки
    войск, исключив любые попытки вырваться наружу.

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