Зеленский признал неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь

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Украина не располагает необходимыми ресурсами, чтобы деблокировать
Мариуполь силовым путем, заявил президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, военнослужащие украинской армии и
националисты, окруженные на территории мариупольского завода «Азовсталь»
осознают этот факт.
«На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна.
И украинские военные, которые там находятся это понимают. Это реальность», —
сказал Зеленский.
Ранее силы Народной милиции ДНР блокировали территорию
металлургического комбината, где окопались остатки украинской группировки
войск, исключив любые попытки вырваться наружу.
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