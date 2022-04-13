Зеленский предложил выменять у России украинских военных на Медведчука

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Зеленский заявил, что политик прятался 48 дней. Медведчука задержали, когда он попытался сбежать с Украины.
«Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой “вояка”. Вот такой “патриот”», — заявил Зеленский.
Украинский президент заявил, что предлагает РФ обменять Медведчука на «наших парней и девушек в русском плену». По его словам, важно, чтобы правоохранительные органы и военные Украины рассмотрели эту возможность.
Ранее Зеленский объявил о задержании объявленного в международный розыск Медведчука. К посту в своем Telegram-канале он прикрепил фотографию человека, похожего на политика.