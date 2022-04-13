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    Зеленский предложил выменять у России украинских военных на Медведчука

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Volodymyr Zelensky/Global Look Press

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    Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

    Зеленский заявил, что политик прятался 48 дней. Медведчука задержали, когда он попытался сбежать с Украины.

    «Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой “вояка”. Вот такой “патриот”», — заявил Зеленский.

    Украинский президент заявил, что предлагает РФ обменять Медведчука на «наших парней и девушек в русском плену». По его словам, важно, чтобы правоохранительные органы и военные Украины рассмотрели эту возможность.

    Ранее Зеленский объявил о задержании объявленного в международный розыск Медведчука. К посту в своем Telegram-канале он прикрепил фотографию человека, похожего на политика.

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