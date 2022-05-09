Зеленский предал память своего деда: конфуз с нашивкой СС на 9 Мая расставил все на места

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Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, опубликовав в своих социальных сетях приуроченное к 9 Мая фото с военнослужащими, на форме которых была изображена символика СС.
Популярный блогер Сергей Колясников, известный под псевдонимом Zergulio прокомментировал конфуз главы государства у себя в Telegram-канале, сопроводив пост фотографией с Зеленским у могилы деда Семена Зеленского и его сегодняшним постом, где был показан член нацбата «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), украшенный шевроном дивизии СС.
Блогер напомнил, что дед президента Украины в годы Великой Отечественной войны сражался против всех тех, кого сейчас восхваляет его внук.
«Дед президента Украины – Семен Иванович Зеленский, на войну попал в 1942-м, сразу по достижении 18 лет. Несколько месяцев обучения в школе минометчиков – и младший лейтенант, командир минометного взвода, оказался на фронте.
За мужество и находчивость, проявленные во время Никопольско-Криворожской операции 1943 года, комвзвода Зеленского награждают Орденом Красной Звезды.
«За успешное форсирование Западного Буга в 1944 году Зеленский, уже командир роты, получил вторую Красную Звезду», — написал Колясников.
Блогер напомнил, что уже после Великой Отечественной Семен Зеленский дослужился до заместителя начальника уголовного розыска в городе Кривой Рог.
Своим поступком Зеленский попросту предал память своего деда-героя, который сражался за Родину.
«Яблоко от яблони упало очень далеко», – отметил блогер.