Зеленский предал память своего деда: конфуз с нашивкой СС на 9 Мая расставил все на места

Популярный блогер Сергей Колясников, известный под псевдонимом Zergulio прокомментировал конфуз главы государства у себя в Telegram-канале, сопроводив пост фотографией с Зеленским у могилы деда Семена Зеленского и его сегодняшним постом, где был показан член нацбата «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), украшенный шевроном дивизии СС.