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    Зеленский предал память своего деда: конфуз с нашивкой СС на 9 Мая расставил все на места

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Зеленский предал память своего деда: конфуз с нашивкой СС на 9 Мая расставил все на места

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    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, опубликовав в своих социальных сетях приуроченное к 9 Мая фото с военнослужащими, на форме которых была изображена символика СС.

    Популярный блогер Сергей Колясников, известный под псевдонимом Zergulio прокомментировал конфуз главы государства у себя в Telegram-канале, сопроводив пост фотографией с Зеленским у могилы деда Семена Зеленского и его сегодняшним постом, где был показан член нацбата «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), украшенный шевроном дивизии СС.

      Volodymyr Zelensky/Globallookpress
    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Блогер напомнил, что дед президента Украины в годы Великой Отечественной войны сражался против всех тех, кого сейчас восхваляет его внук.

    «Дед президента Украины – Семен Иванович Зеленский, на войну попал в 1942-м, сразу по достижении 18 лет. Несколько месяцев обучения в школе минометчиков – и младший лейтенант, командир минометного взвода, оказался на фронте.

    За мужество и находчивость, проявленные во время Никопольско-Криворожской операции 1943 года, комвзвода Зеленского награждают Орденом Красной Звезды.

    «За успешное форсирование Западного Буга в 1944 году Зеленский, уже командир роты, получил вторую Красную Звезду», — написал Колясников.

    Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
    Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Блогер напомнил, что уже после Великой Отечественной Семен Зеленский дослужился до заместителя начальника уголовного розыска в городе Кривой Рог.

    Своим поступком Зеленский попросту предал память своего деда-героя, который сражался за Родину.

    «Яблоко от яблони упало очень далеко», – отметил блогер.

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