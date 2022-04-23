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    Зеленский поговорил с Джонсоном об оборонной поддержке Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский поговорил с Джонсоном об оборонной поддержке Украины

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     Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил о
    переговорах президента Украины с премьером Британии Борисом Джонсоном. Стороны
    обсудили новый этап военной помощи Киеву, заметил он.

    По имеющейся информации, Зеленский поговорил с Джонсоном об
    оборонной поддержке Украины, а также о возможных поставках тяжелой техники. Сибига
    подчеркнул — какая-то помощь Киеву уже пришла.

    «Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей
    обновленной системе безопасности», — добавил он.

    Ранее блогер Тарик Незалежно предсказал Зеленскому
    трагическую судьбу бизнесмена Бориса Березовского. Причиной может стать
    зависимость украинского лидера от стран Запада.

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