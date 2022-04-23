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Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил о
переговорах президента Украины с премьером Британии Борисом Джонсоном. Стороны
обсудили новый этап военной помощи Киеву, заметил он.
По имеющейся информации, Зеленский поговорил с Джонсоном об
оборонной поддержке Украины, а также о возможных поставках тяжелой техники. Сибига
подчеркнул — какая-то помощь Киеву уже пришла.
«Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей
обновленной системе безопасности», — добавил он.
Ранее блогер Тарик Незалежно предсказал Зеленскому
трагическую судьбу бизнесмена Бориса Березовского. Причиной может стать
зависимость украинского лидера от стран Запада.
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