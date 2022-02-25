Зеленский подтвердил готовность обсуждать с Россией нейтральный статус Украины

Зеленский подтвердил готовность обсуждать с Россией нейтральный статус Украины Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к переговорам с Россией для разрешения кризиса. Он подтвердил, что готов обсуждать нейтральный статус страны и гарантии безопасности.

Зеленский констатировал, что сейчас Украина осталась в полном одиночестве. Страна так и не добилась членства в НАТО, в связи с чем готова говорить о нейтралитете.

«Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии. Сейчас судьба страны зависит от нашей армии и народа, от вашей мудрости и большой поддержки всех друзей Украины», — заявил он.

Украинский президент ранее заявил, что находится в Киеве и не планирует покидать пределы города. Он также постановил провести всеобщую мобилизацию на территории страны в течение 90 дней, пишет URA.RU.

 
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