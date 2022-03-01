Зеленский подтвердил готовность к началу переговоров с Путиным

Зеленский подтвердил готовность к началу переговоров с Путиным Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

Ранее в Белоруссии прошли переговоры делегаций из Москвы и Киева. Основной темой встречи стала военная спецоперация России по демилитаризации Украины и защите жителей республик Донбасса.

Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что Москва и Киев нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Сам Зеленский заявил, что Украина не получила желаемого результата после прошедшей встречи.

 
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