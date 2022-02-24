Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Планируется, что мобилизация пройдет в течение 90 суток со дня вступления документа в силу.

Утром 25 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, которая восемь лет вела военные действия против народных республик Донбасса. Российский лидер дал понять, что вся ответственность за пролитую кровь ложится на правящий киевский режим. Глава государства также назвал спецоперацию вынужденной мерой.

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