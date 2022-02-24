Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 суток

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 суток Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Планируется, что мобилизация пройдет в течение 90 суток со дня вступления документа в силу.

Утром 25 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, которая восемь лет вела военные действия против народных республик Донбасса. Российский лидер дал понять, что вся ответственность за пролитую кровь ложится на правящий киевский режим. Глава государства также назвал спецоперацию вынужденной мерой.

 
загрузка...
 
Донбасс Зеленский Путин Украина
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru