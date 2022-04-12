Зеленский отменил весенний призыв срочников на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал
указ, отменяющий весенний призыв и демобилизацию срочников из армии.
«Зеленский подписал указ, по которому отменяется весенний призыв и демобилизация
из армии ранее призванных срочников», — сообщают украинские СМИ.
Еще 24 февраля украинский президент объявил о введении
на всей территории Украины военного положения. Затем 26 марта режим продлили
еще на 30 дней.
Ранее
издание RT писало о том, что автоколонна МЧС
доставила 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину. В состав груза
вошли предметы первой необходимости, вода, продукты питания, кровати,
постельные принадлежности, стройматериалы.
загрузка...