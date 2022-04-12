Зеленский отменил весенний призыв срочников на Украине

Ранее

издание RT писало о том, что автоколонна МЧС

доставила 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину. В состав груза

вошли предметы первой необходимости, вода, продукты питания, кровати,

постельные принадлежности, стройматериалы.