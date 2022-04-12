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    Зеленский отменил весенний призыв срочников на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look press Ukrainian President's Office

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    Global look press Ukrainian President’s Office

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал
    указ, отменяющий весенний призыв и демобилизацию срочников из армии.

    «Зеленский подписал указ, по которому отменяется весенний призыв и демобилизация
    из армии ранее призванных срочников», — сообщают украинские СМИ.

    Еще 24 февраля украинский президент объявил о введении
    на всей территории Украины военного положения. Затем 26 марта режим продлили
    еще на 30 дней.

    Ранее
    издание RT писало о том, что автоколонна МЧС
    доставила 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину. В состав груза
    вошли предметы первой необходимости, вода, продукты питания, кровати,
    постельные принадлежности, стройматериалы.

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