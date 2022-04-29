Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях

Ранее стало известно, что глава государства предпочитает экономить на своих бойцах. Журналисты отметили, что Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату. Кроме того, официальный Киев умышленно скрывает данные о потерях, чтобы не выплачивать семьям компенсации.