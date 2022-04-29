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    Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях

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    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Официальный Киев не станет признавать результаты референдумов, которые пройдут на неподконтрольных ему территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее стало известно, что глава государства предпочитает экономить на своих бойцах. Журналисты отметили, что Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату. Кроме того, официальный Киев умышленно скрывает данные о потерях, чтобы не выплачивать семьям компенсации.

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