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    Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны ВСУ

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    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Новым командующим территориальной обороной Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал генерал-майор Игорь Танцюра. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.

    Другим указом от данной должности глава государства освободил Юрия Галушкина. Информация о причинах кадровых перестановок не приводится, передает телеканал «360».

    «Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

    С января на Украину в силу вступил закон «Об основах национального сопротивления», согласно которому Силы территориальной обороны вошли в состав ВСУ. Непосредственное руководство осуществляется главнокомандующим регулярной армии через командира теробороны.

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