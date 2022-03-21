Зеленский настаивает на возможности провести переговоры с Москвой в Иерусалиме

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Иерусалим мог бы стать площадкой для проведения
российско-украинских переговоров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в
интервью иностранным журналистам.

По словам украинского президента, премьер-министр Израиля
Нафтали Беннет хочет выступить посредником в организации диалога между Киевом и
Москвой. Зеленский поблагодарил его за эти усилия.

«Мы благодарны за каждое усилие, чтобы мы начали, рано или
поздно, говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы
найти мир, если это возможно», — добавил Зеленский журналистам.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее
целью является защита мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.
Минобороны неоднократно указывало, что удары наносятся по военным объектам.
Европа и Украина продолжает распространять фейки о спецоперации, но большинство
из них уже разоблачили.

 
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