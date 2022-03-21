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Иерусалим мог бы стать площадкой для проведения
российско-украинских переговоров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в
интервью иностранным журналистам.
По словам украинского президента, премьер-министр Израиля
Нафтали Беннет хочет выступить посредником в организации диалога между Киевом и
Москвой. Зеленский поблагодарил его за эти усилия.
«Мы благодарны за каждое усилие, чтобы мы начали, рано или
поздно, говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы
найти мир, если это возможно», — добавил Зеленский журналистам.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее
целью является защита мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.
Минобороны неоднократно указывало, что удары наносятся по военным объектам.
Европа и Украина продолжает распространять фейки о спецоперации, но большинство
из них уже разоблачили.