Зеленский лишил званий генералов СБУ Андрея Наумова и Сергея Криворучко

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий
двух генералов Службы безопасности страны. Речь идет об Андрее Наумове и Сергее
Криворучко. Глава государства поделился этой информацией в личном Telegram-канале.
Наумовы ранее был начальником Главного управления внутренней
безопасности СБУ. Криворучко занимал пост начальника Управления СБУ в
Херсонской области. Зеленский при этом в сообщении назвал их «антигероями».
Президент Украины подчеркнул, что у него в данный момент нет
столько времени заниматься всеми предателями. Однако постепенно все они будут
наказаны, подытожил глава государства.
загрузка...