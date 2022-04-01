Зеленский лишил званий генералов СБУ Андрея Наумова и Сергея Криворучко

wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0 Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий
двух генералов Службы безопасности страны. Речь идет об Андрее Наумове и Сергее
Криворучко. Глава государства поделился этой информацией в личном Telegram-канале.

Наумовы ранее был начальником Главного управления внутренней
безопасности СБУ. Криворучко занимал пост начальника Управления СБУ в
Херсонской области. Зеленский при этом в сообщении назвал их «антигероями».

Президент Украины подчеркнул, что у него в данный момент нет
столько времени заниматься всеми предателями. Однако постепенно все они будут
наказаны, подытожил глава государства.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »