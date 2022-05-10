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    Зеленский лично отдал приказ ВСУ приступить к реализации британского плана по захвату острова Змеиный

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский лично отдал приказ ВСУ приступить к реализации британского плана по захвату острова Змеиный

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    Volodymyr Zelensky.Globallookpress

    Великобритания придумала план по захвату острова Змеиный, а президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ к его осуществлению. Об этом заявил источник РИА Новости в российских силовых структурах.

    По данным СМИ, Генштаб Вооруженных сил Украины был против проведения маневров. Однако Зеленский потребовал результат к 9 мая, чтобы сделать совместное заявление с британским премьером.

    «Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться “медийного” результата к 9 мая. По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники», — пишет РИА Новости.

    Однако в итоге российские войска успешно отбили несколько атак ВСУ, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе конференции ни словом не обмолвился о катастрофе операции по штурму Змеиного.

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