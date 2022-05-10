Зеленский лично отдал приказ ВСУ приступить к реализации британского плана по захвату острова Змеиный

«Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться “медийного” результата к 9 мая. По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники», — пишет РИА Новости.