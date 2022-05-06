Зеленский и Джонсон обсудили поставки Украине высокоточного вооружения

Премьер-министр Великобритании и украинский президент Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили поставку Киеву оружия большей дальности. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского правительства.