Зеленский и Джонсон обсудили поставки Украине высокоточного вооружения

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Премьер-министр Великобритании и украинский президент Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили поставку Киеву оружия большей дальности. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского правительства.
Также лидеры двух стран затронули тему необходимости проведения международного расследования событий на Украине с привлечением всех виновных к ответственности.
«Лидеры обсудили происходящее на поле боя и потребности украинских вооруженных сил, в том числе поставку оружия более дальнего радиуса действия для предотвращения бомбардировок гражданских лиц», — уточнили в пресс-службе.
Ранее власти Молдовы отказались поставлять вооружение на Украину, включая истребители МиГ-29. Кишинев принял решение остаться в нейтралитете.