Зеленский: для подписания договора с Путиным нужна не одна встреча

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
В случае заключения договора между Москвой и Киевом понадобится не одна
встреча. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что есть вопросы, по которым ни одна из сторон,
скорее всего, не станет выступать. Однако он выступает за то, чтобы встретиться
с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее.
«Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз
встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов», — отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что Украина готова
обменять задержанного лидера политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь»
Виктора Медведчука. Об этом заявил Зеленский.
загрузка...