Зеленский: ближайшие сутки станут решающими для Украины

Зеленский: ближайшие сутки станут решающими для Украины Новости
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Ближайшие 24 часа будут решающими для Украины. Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Британский политик сообщил, что сделает все возможное для оказания помощи обороне Украины. Джонсон также «высоко оценил мужество и героизм украинского народа и действия самого Зеленского».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации на Украине утром 24 февраля. Ее целью является обеспечение безопасности жителей ЛДНР. После заявления главы государства западные страны запретили все перелеты как из, так и в Россию.

 
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