    В тренде

    Здоровый сон и логические игры могут помочь в профилактике деменции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Здоровый сон и логические игры могут помочь в профилактике деменции

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Стопроцентного способа защитить себя от развития деменции не существует, считает невролог Лидия Гузева. Однако уменьшить риск развития дегенеративных процессов с помощью несложных упражнений и здорового сна возможно, уверяет она.

    Для профилактики врач рекомендует регулярно высыпаться: желательно уделять сну семь–восемь часов и ложиться до полуночи.

    «Люди, которые спят по шесть часов или меньше в сутки в возрасте 50–60 лет, более склонны к тому, что у них разовьется слабоумие через несколько лет», — рассказала изданию «Доктор Питер» эксперт.

    Поможет в предотвращении развития деменции тренировка когнитивных способностей. Например, отличным времяпрепровождением с пользой для здоровья станет решение кроссвордов, игра в карты, логические и настольные игры, уверяет врач.

    Также, по мнению Гузевой, в профилактике слабоумия помогут занятия спортом, здоровое питание, отказ от курения и алкоголя.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »