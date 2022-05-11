Здоровый сон и логические игры могут помочь в профилактике деменции

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Стопроцентного способа защитить себя от развития деменции не существует, считает невролог Лидия Гузева. Однако уменьшить риск развития дегенеративных процессов с помощью несложных упражнений и здорового сна возможно, уверяет она.
Для профилактики врач рекомендует регулярно высыпаться: желательно уделять сну семь–восемь часов и ложиться до полуночи.
«Люди, которые спят по шесть часов или меньше в сутки в возрасте 50–60 лет, более склонны к тому, что у них разовьется слабоумие через несколько лет», — рассказала изданию «Доктор Питер» эксперт.
Поможет в предотвращении развития деменции тренировка когнитивных способностей. Например, отличным времяпрепровождением с пользой для здоровья станет решение кроссвордов, игра в карты, логические и настольные игры, уверяет врач.
Также, по мнению Гузевой, в профилактике слабоумия помогут занятия спортом, здоровое питание, отказ от курения и алкоголя.