ZDF: киевляне недовольны планами властей Украины запретить русские книги

Жители Киева недовольны намерением властей Украины запретить русскоязычную литературу в стране. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала ZDF.
Журналист посетил крупный книжный рынок в Киеве, где пообщался с местными продавцами. Оказалось, что букинисты не поддержали запрет на русскую литературу.
«Это уже перебор. Кто-то хотел показать, какой он настоящий патриот, но это не способ проявить свой патриотизм», — приводит слова продавца Pravda.RU со ссылкой на ZDF.
В ходе беседы с населением также была затронута тема русского языка. Так, другой продавец назвал заявления о необходимости говорить в стране только по-украински «немного строгими».