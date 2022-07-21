ZDF: эмбарго газа из России грозит «инфарктом» экономике Германии

Экономику Германии ждет «инфаркт» в случае введения полного эмбарго на российский газ. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил глава ассоциации химической промышленности страны Кристиан Кульманн.
«В случае полного газового эмбарго надо опасаться инфаркта немецкой экономики — особенно в энергоемкой химической сфере, без которой все производство парализует», — подчеркнул Кульманн.
Эксперт уточнил, что на данный момент в стране сильно страдает химическая и фармацевтическая отрасли из-за того, что на них приходится 15% от всего используемого в ФРГ газа.
Вместе с этим будущее керамической промышленности, производителей напитков и продуктов питания — очень туманно.
В заключение Кульманн указал, что в химических продуктах нуждается абсолютное большинство производственных процессов Германии. Поэтому, если прекратятся поставки энергоносителей из России, страна столкнется с серьезными последствиями.