«Здесь живет русский дух»: звезды эстрады праздничным концертом тепло поздравили ЛНР с Днем России

«Своими глазами мы убедились в том, что Донбасс жив, мы увидели, как Донбасс борется, и мы поняли окончательно, что Донбасс победит. Потому что здесь живет русский дух. Тот самый русский дух, который вел наших предков всю тысячелетнюю историю. Это сила, которую нельзя сломить. И здесь, в Донбассе, эта сила русского духа жива» — поделился со зрителями Народный артист России.