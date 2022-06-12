«Здесь живет русский дух»: звезды эстрады праздничным концертом тепло поздравили ЛНР с Днем России

Мероприятия, посвященные празднованию Дня России, прошли в Луганской Народной Республике. Российские звезды приехали в республику и тепло поздравили местных жителей, передает специальный корреспондент «Народных Новостей».
День России – очень важный и знаменательный праздник для каждого жителя Донецкой и Луганской народных республик. Он является символом неразрывной связи Донбасса и Российской Федерации. Теперь, благодаря братской России, луганчане и дончане как никогда раньше могут реализовать свое законное право на свободную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями.
Праздничные мероприятия охватили не только столицу республики — Луганск, но и близлежащие города, а также недавно освобожденные территории, такие как: Меловое, Беловодск, Старобельск и другие. Со знаменательным и очень важным днем жителей республики приехали поздравить известные российские артисты: Дмитрий Певцов, Александр Маршал, Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Зара. Они исполнили всеми любимые хиты и военные песни.
Соведущим главного концерта стал Дмитрий Певцов. Он отметил, что горд и рад выступить на сцене Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева вместе со своими коллегами. Актер своими глазами увидел, что Донбасс борется с украинской оккупацией и там по-прежнему жив русский дух.
«Своими глазами мы убедились в том, что Донбасс жив, мы увидели, как Донбасс борется, и мы поняли окончательно, что Донбасс победит. Потому что здесь живет русский дух. Тот самый русский дух, который вел наших предков всю тысячелетнюю историю. Это сила, которую нельзя сломить. И здесь, в Донбассе, эта сила русского духа жива» — поделился со зрителями Народный артист России.
Своим мнением также поделился и заслуженный артист РФ Александр Маршал.
«Самое главное — победа будет за нами. Я не просто так надел георгиевскую ленту, которая колет кое-кому глаза. Я буду носить ее до тех пор, пока мы не победим», – рассказал певец.
ЛНР отмечает День России не только концертной программой. На центральных улицах городов республики размещены тематические выставки «Моя Россия», которые знакомят луганчан с разнообразием традиций и культур народов России.
Ранее в Сети опубликовали запись выступления Григория Лепса, Дмитрий Певцова и других российских звезд в ДНР.