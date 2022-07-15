“Здесь теперь наш дом на ближайшие годы”. Spletnik рассказывает, как живется новым эмигрантам на Кипре

После 24 февраля Кипр* стал одним из популярных направлений для тех, кто решил покинуть Россию в связи со спецоперацией. Привлекают море, безопасность, большое русскоязычное комьюнити, отталкивают — высокие цены, сложности с трудоустройством и экстремальная жара. Маргарита Дорошевич по заданию Spletnik пообщалась с эмигрантами “новой волны” и теми, кто на Кипре уже давно.

Чем привлекателен Кипр

Как только началась ***** (специальная военная операция. — Прим. ред.), в России нас больше не держало ничего. Да, там остались наши друзья и семьи, но друзья всецело поддерживали наш настрой, многие уехали сами. А отношения с большей частью родственников разрушились на фоне несогласия,

— рассказывает 26-летняя Надежда, которая переехала из Москвы вместе с мужем и двумя кошками около трех месяцев назад. Эмигрировать планировали и раньше, но не были готовы к тому, что переезд получится столь стремительным. В итоге компания, в которой работает Надежда, релоцировала на Кипр сотрудников.

Фотограф Инга Ерамасова прилетела из Москвы в начале марта:

Не скажу, что это было спонтанно: перебраться на солнечный остров я планировала несколько месяцев. Мой парень переехал сюда из Европы, и мы решили жить вместе. Выбрали Лимасол – здесь безопасно, низкий уровень преступности и целых девять месяцев лета.

Иностранцев, приезжающих на Кипр не на каникулы, а надолго, и так было много, но за последние месяцы количество приезжих увеличилось в разы.

Активный бизнес-релокейт на Кипр из стран бывшего СССР идет давно и стабильно, периодически случаются пики, последний на сегодня произошел после 24 февраля 2022 года,

— рассказывает Олег Решетников, основатель диджитал-комьюнити Cyprus_iT.

Кипр уже давно облюбовали и российские звезды. Рэпер Элджей, по слухам, еще до начала спецоперации занимался оформлением местного гражданства из-за того, что в России его обвинили в пропаганде наркотиков. В начале лета в Лимасоле видели Анатолия Чубайса с супругой Авдотьей Смирновой, Татьяну Лазареву. Поэтесса Вера Полозкова рассказывала, что занимается оформлением долгосрочной визы для себя и детей, в ближайшее время на Кипр собирается переезжать и литературный критик Галина Юзефович. Местные СМИ сообщают, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже приобрели на Кипре новую недвижимость — дом стоимостью 2 млн евро (при этом кипрское гражданство, по слухам, у пары уже минимум пять лет).

Рост популярности этого направления среди эмигрантов понятен: за последние 20 лет Кипр сильно изменился, особенно самый крупный город острова Лимасол — если раньше он был чем-то вроде условного Геленджика, то теперь больше похож на Сочи после Олимпиады. Возводятся небоскребы, строится гигантский казино-курорт City of Dreams, постоянно открываются новые бары и рестораны, кипит ночная жизнь. Сейчас Лимасол по безопасности, качеству пляжей и популярности фотографий в инстаграме** входит в рейтинг лучших прибрежных городов мира (на первом месте — Дубай).

Особенности менталитета, или Все “сига-сига”

Русскоязычных жителей на острове с каждым годом все больше. В последнее время даже знать иностранные языки не обязательно: все, от меню до рекламы, очень часто на трех языках — греческом, английском и русском. Дошло до того, что русские стали жаловаться на отсутствие мотивации учить греческий — все равно в половине мест можно объясниться на родном языке, в остальных — на английском, которым в той или иной степени на Кипре владеют все.

Здесь очень много англо- и русскоговорящих людей, что значительно снижает языковой барьер, я вообще здесь не чувствую себя чужой. К русским относятся прекрасно, киприоты в целом доброжелательные и очень душевные. У нас уже есть “свои” продавцы в супермаркетах и на рынках, с которыми можно поболтать, обменяться новостями,

— рассказывает Инга.

Мне показалось, что русских на Кипре воспринимают дружелюбно, но не потому, что они русские, а потому, что киприоты в принципе дружелюбны. Никто из моих коллег ни разу не столкнулся с негативом. Здесь живут замечательные, добрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. И пусть они не очень пунктуальны (а это достаточно заметная черта киприотов), это вполне простительно,

— делится впечатлениями Надежда.

На Кипре вообще не принято суетиться и куда-то торопиться, дела могут обсуждаться за кофе часами, семейные обеды в тавернах растягиваются на полдня. Местный образ жизни обычно описывают выражением “сига-сига” (с ударением на “а”), что ближе всего к русскому “потихоньку”. 35-летний дизайнер Анастасия за три года на Кипре уже привыкла к этой особенности:

Если у вас что-то сломалось, лучше готовиться к тому, что починить это будет: а) долго; б) дорого. И что приехавший спустя сутки мастер может не справиться, уехать и вернуться вместе с мастером номер два, вдвоем они с горем пополам исправят поломку, но случайно отключат электричество, и вы будете до вечера ждать электрика.

В фейсбуке*** можно найти много подобных историй:

Все философски целыми днями ждем мастеров по ремонту техники, плотников, маляров, плиточников. Доставку из магазина. Прихода садовников. На третий-четвертый день обычно все-таки приходят, делают, и мы, довольные, расходимся до следующего раза.

Русский Кипр

Сейчас на Кипре много русских магазинов и ресторанов, некоторые открылись уже после событий 24 февраля. Поесть окрошки, красной икры, пельменей — давно не проблема: почти в каждом крупном супермаркете есть хотя бы маленький отдел с продуктами из Восточной Европы. В Лимасоле весной начал работу пельменный бар Roll & Boil, есть парикмахерская российской сети Chop-Chop, русский книжный магазин “Арбат”, продуктовые “Русь-маркет”, “Славянка”, открывшаяся в июне Berezka.

До пандемии на Кипре часто выступали российские звезды. Сейчас снова, как пишут в соцсетях, “Лимасол превратился в концертный рай”. Начиная с марта дали концерты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Монеточка, Вера Полозкова, Noize MC, “Ногу свело!”, в сентябре выступит Чулпан Хаматова.

У многих подключены русские каналы (вследствие санкций, правда, часть из них перестала работать), вещает местное “Русское радио”. Выходит несколько изданий на русском, самое популярное — газета “Вестник Кипра”, которой уже 25 лет.

За услугами в сфере красоты россиянки, как правило, предпочитают обращаться к русскоговорящим специалистам — косметологам, мастерам маникюра, парикмахерам и так далее. Владелица студии маникюра I’m Pro Инна Маякова живет на Кипре уже 12 лет. По ее словам, в связи с февральскими событиями поток русскоязычных посетителей значительно увеличился:

Наши новые клиенты приезжают из России или Белоруссии, реже из Казахстана. Большая часть релокантов оказалась на острове из-за перевода сюда целых компаний или офисов. Практически никто не может дать ответ, на какое время их перевезли, — многие просто в неведении, что усложняет некоторые процессы адаптации. Особенно растеряны семейные пары с детьми, у них остро встал вопрос с выбором школы или детского сада. Есть и те, кто осознанно переехал на Кипр именно сейчас, в большей степени это касается обеспеченных людей. Они сразу занимаются вопросами покупки недвижимости, в их планы не входит покидать остров в ближайшее время. Они говорят, что ситуация лишь ускорила процесс переезда, запланированный уже давно.

Тех, кто переезжает не в рамках бизнес-релокации и надеется найти работу на месте, ждут сложности. Многие россияне живут на острове по визитерским визам: это так называемый pink slip — виза, которая обычно выдается на год и не дает права на работу. Подразумевается, что доход вы получаете из-за рубежа — и при подаче документов должны это доказать.

Есть и другие типы виз, с некоторыми разрешено официально работать (такое право, например, есть у русских жен киприотов). Оформить рабочую визу реально, но непросто: компания должна доказать, что вы незаменимый сотрудник и среди граждан Кипра такого специалиста не найти.

После введения санкций, разумеется, жизнь россиян на острове легче не стала. И если раньше для открытия счета в банке требовалось большое количество документов, то теперь процесс стал еще сложнее:

Довольно сложно открыть банковский счет, я обращалась за помощью к юристу,

— говорит Инга.

Главный квест в том, что для оформления долгосрочной визы нужен счет в кипрском банке на ваше имя, а в банке для открытия счета просят показать уже оформленную визу. Замкнутый круг.

Переполненные школы и дорогое жилье

Основных проблем сейчас две: удорожание аренды недвижимости и нехватка мест в школах. Это все связано с пиковым переездом экспатов,

— говорит Олег Решетников.

Что касается школ, то вариантов несколько: русские, английские и государственные, где обучение ведется на греческом. Несмотря на экстремальное для ребенка погружение в языковую среду, нередко эмигранты останавливаются именно на последнем варианте. Как в целях экономии (обучение в государственных школах бесплатное), так и для дальнейшей адаптации: дети осваивают язык по ходу обучения. Но большинство экспатов, по словам Решетникова, все-таки выбирают для своих детей частные школы, английские и русские.

У английских основной минус — стоимость. Год обучения первоклассника, к примеру, обойдется родителям в 5—7 тысяч евро, старшие классы дороже. В русских школах немного дешевле: около 300 евро в месяц для начальных классов, около 400 — для старших классов. Обучение в них следует российской программе, но с углубленным изучением английского и уроками греческого.

С детскими садами история примерно та же: государственные, где говорят по-гречески, русскоязычные и “международные” (основной язык — английский). Анастасия делится опытом:

Главная проблема даже не в том, что учить детей дорого, а в том, что трудно найти место хоть где-то. Мою дочь не взяли в английскую школу, удобную по расположению, так как мы спохватились слишком поздно. На Кипре распространена практика, когда в лист ожидания ребенка записывают, едва он родился, или вообще на этапе беременности.



International Day в детском саду

Что касается аренды квартир и домов, то за последние месяцы спрос сильно увеличился, цены продолжают расти. Дороже всего снимать квартиру в Лимасоле: в июне за аренду студии (то есть однокомнатной квартиры) в пешей доступности от моря просили 850—900 евро в месяц. Снять квартиру с тремя спальнями получится за 1 700—1 800 евро. Элитная недвижимость, например, квартира с двумя спальнями в новой высотке на берегу моря, обойдется в 6 500 евро в месяц.

Нередко люди перебираются из Лимасола в другие города, где жилье дешевле: в столице Кипра Никосии квартира с одной спальней стоит 500—600 евро в месяц. А в менее оживленном, чем Лимасол, Пафосе такое же жилье можно найти и за 350 евро.

Цены растут

Тема повышения цен за последние месяцы вообще стала самой обсуждаемой. Подорожала не только аренда недвижимости: сильно обеспокоило жителей острова подорожание бензина. Здесь в среднем на семью приходится по два автомобиля, в некоторые места можно добраться только на машине.

Если вдруг вы не водите машину, то передвижение по городу и по острову в целом становится гораздо сложнее. Мало пешеходных переходов, слабо развит общественный транспорт, а ходить пешком и ездить на велосипеде в жаркую погоду — дело достаточно рискованное. Так что если нет водительских прав (как раз наш случай), то передвигаться можно, лишь когда сядет солнце, а уникальные красоты Кипра остаются недоступными,

— рассказывает Надежда.

Если в марте 2020-го на фоне обвала цен на нефть на мировых рынках в некоторых районах Кипра литр 95-го бензина мог стоить даже меньше 1 евро, то сейчас цена в среднем по стране превышает 1,8 евро за литр. Как итог — жители начали экономить на бензине и пытаются реже пользоваться автомобилем или объединяться и скидываться на бензин, если едут куда-то вместе. В прессе советуют, как тратить меньше: например, заправляться после 18:00, поскольку при высоких дневных температурах бензин испаряется из бака и можно потерять около 5% топлива.

Ощутимо выросли цены и на коммунальные услуги. Министр финансов Кипра на днях посоветовал жителям подготовиться к еще более дорогому электричеству и переходить на возобновляемые источники энергии (солнечные батареи здесь достаточно популярны). Что касается продуктов питания, то цены с января по май 2022-го поднялись на 7,49%. При этом недавно приехавшие эмигранты говорят, что тратят на еду “плюс-минус как в Москве”.

Цены на Кипре, конечно, выше, но не настолько, чтобы меня это повергло в шок, и не на все. Например, здесь дороже сливочное масло, но это масло высокого качества и в пачке 200—250 граммов, а не 180. Дороже молоко, но и в упаковке ровно 1 литр, а не 925 миллилитров. Я сразу же отметила для себя качество продуктов в супермаркетах. К примеру, здесь не найдешь яиц с бледно-желтым желтком, какие попадаются почти в 100% случаев в России. В норме они должны быть почти оранжевыми, и здесь это так. Казалось бы, мелочь, но это показатель того, как на Кипре относятся к качеству продуктов,

— рассказывает Надежда.

А вот с техникой на Кипре, по словам Инги, не очень из-за небольшого выбора и высоких цен — сказываются затраты на транспортировку на остров.

На острове очень скудный выбор, большинство нужных товаров приходится заказывать на Amazon. Но ждать долго, плюс доставка на остров обходится недешево.

Кстати, тот факт, что Кипр — это остров, многие считают минусом, поскольку здесь нет такой свободы перемещения, как в Европе. Впрочем, из аэропортов Ларнаки и Пафоса летает немало лоукостеров в разные города, а из порта Лимасола можно отправиться в круиз по греческим островам.

Один из недостатков лично для меня – отсутствие на Кипре современных музеев, галерей и выставок. Но в любое время можно улететь в Париж, Рим, Милан, Барселону, и перед вами открыты двери всех музеев мира,

— говорит Инга.

Где все общаются

Большинство россиян на Кипре подписаны хотя бы на одно русскоязычное сообщество в соцсетях — там оперативно появляются новости, ведутся обсуждения самых разных тем, публикуются анонсы мероприятий. В фейсбуке*** в числе наиболее популярных — группы Russian Women’s Club in Cyprus и Russian Moms of Cyprus, в инстаграме** — instamam_cyprus. В телеграме также большое количество русских каналов, в том числе отдельные тематические: о работе, детях, IT-индустрии, еде, “барахолка” и многое другое. За последние месяцы самые горячие вопросы в сообществах — это: как добраться на Кипр из России и обратно, как переслать что-либо на родину, как перевести деньги между странами и так далее.

Климат — и плюс, и минус

Самый жаркий месяц на острове — август. Температура воздуха может подниматься до +35 в тени, море прогревается до +27. В августе жизнь замирает, местные жители это время часто выбирают для отпусков.

Климат для меня является минусом исключительно потому, что я плохо переношу жару — я родом из Сибири, привыкла к умеренным температурным режимам и не такой высокой влажности. Большой плюс, конечно, море. И пусть не каждый день удается выбраться к нему, всегда приятно знать, что у тебя есть такая возможность,

— говорит Надежда.

Зима обычно с сильными ветрами, ливнями и штормами на море. Днем температура в разгар зимы может быть 15—16 градусов тепла. Ночью — около +10, но бывает и ниже. Из-за ветра и влажности воздух кажется более холодным.

Знакомые в России смеются, когда я жалуюсь на кипрскую зиму: конечно, плюс 10 — это не минус 30. Но очень холодно не на улице, а именно в домах! Отопления как такового нет. Мне помогают купленные в России тапки а-ля “бабушкины валенки”, теплые пижамы, носки. У нас есть шутка, что в России надеваешь угги, выходя из квартиры, а здесь — заходя в нее. Очень популярны электропростыни и электроодеяла — я о таких узнала только на Кипре,

— рассказывает Анастасия.

Кроме холодной зимы один из неприятных факторов — частые землетрясения: Кипр — сейсмоопасная зона. Как правило, подземные толчки не сильные, но бывают и очень ощутимыми. В середине июня всего за четыре дня в окрестностях Лимасола было зафиксировано 73 землетрясения.

Что дальше

По наблюдениям Олега Решетникова, большинство представителей новой волны эмиграции планируют остаться на длительный срок: ехать на Кипр, чтобы просто “переждать” нестабильные времена, по его словам, дорого и сложно. Наши собеседники, прибывшие на остров несколько месяцев назад, пока не строят долгосрочных планов, но свое ближайшее будущее видят на Кипре. Инга Ерамасова настроена продолжать развиваться как фотограф и надеется со временем открыть собственную студию:

Мне очень нравится на Кипре, пока планирую жить здесь, а как сложится дальше — увидим. Я вижу на острове для себя большие возможности, есть куда расти. Больше всего скучаю по родителям и друзьям. И по ценам на билеты в Москву!

Надежда не исключает возможности когда-нибудь вернуться:

Мы скучаем по друзьям, которые остались там, и по немногим родным, с которыми поддерживаем контакт. Лично я очень тоскую по Сибири — по ее красоте, по климату и летним грозам, которых здесь почти не бывает. Хоть мы и собирались уезжать из России, но хотели сделать это морально и финансово готовыми, а не вот так, поэтому к разлуке привыкнуть тяжело. Но стоит вспомнить о причинах, которые вынудили нас согласиться на переезд: мы понимаем, что наш выбор был единственным верным ответом.

Пока что остаемся на Кипре. Здесь моя работа, коллеги, которые так много сделали для нас, и здесь теперь наш дом на ближайшие годы. Я очень хотела бы вернуться в Россию однажды, когда она станет свободной и понесет ответственность за свои преступления. Я с радостью вернулась бы и помогла построить новую страну — честную, открытую и свободную. Но у меня нет иллюзий о том, что это произойдет скоро, поэтому пока это никакой не план, а лишь слабая надежда. Но она все же есть.

*Речь в статье о южной части Кипра. С 1974 года остров разделен, северную часть занимает ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра), признанная как независимое государство только Турцией. Конфликт между греко-киприотами и турко-киприотами не разрешен по сей день и остается болезненной темой. Киприоты, живущие на южной стороне, без весомых причин не ездят на север. Для иностранцев это не столь принципиальный вопрос, и съездить на турецкую часть за продуктами или чтобы отдохнуть в пятизвездочном отеле на выходных, — в порядке вещей.

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