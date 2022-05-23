Здесь дом, все родное: телеведущий Первого канала Борис Корчевников приехал в Донбасс

Российский телеведущий Борис Корчевников в личном Telegram-канале сообщил о своем приезде в Донбасс.
«Эту границу переходишь незаметно. Как будто-то ее нет. Нет, все есть: и таможня, и очереди, и досмотры, и даже duty free, а все равно ощущение, что ее нет», — написал ведущий «Судьбы человека».
По его словам, в этот момент рождается чувство, что «здесь дом, и все родное, а сейчас, роднее, чем обычно».
«И еще: на последнем перед КПП дорожном указателе с российской стороны было написано: “надежда”, и стрелочка показывала на ДНР. Действительно, последним приграничным населенным пунктом по этой ростовской трассе стоит село Надежда», — констатировал Корчевников.
Однако он уточнил, что именно здесь очень остро ощущал, что данный указатель показывает дальше.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.