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Российская Федерация может жестко ответить на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы принять новую резолюцию, которая регламентирует новый статус Приднестровья.

К такому выводу пришли журналисты информационного издания «Репортер». Авторы материала подробно рассказали, к чему приведет такое провокационное заявление ПАСЕ, а также объяснили, на какие радикальные меры способна пойти Россия в качестве достойного ответа.

Обозреватели «Репортера» напомнили, что в ПАСЕ был принят новый документ, где Приднестровье признается частью Молдавии, которая якобы «была оккупирована Российской Федерацией». Подобные провокационные меры, реализованные Советом Европы на фоне специальной операции России по денацификации Украины, могут заставить Москву принять радикальные меры.

Москва прекрасно осознает, для чего были реализованы такие меры ПАСЕ. Молдавия уже давно пытается стать частью Европейского союза, а также вступить в Североатлантический альянс. Кишинев для реализации своих целей готов на проведение силовой операции в Приднестровье, а сейчас в Европе молдавским властям фактически дали зеленый свет.

Однако российское руководство способно приять ряд важных геополитических и государственных решений, которые станут достойным ответом на выходку ПАСЕ. Москва уже в ближайшее время осуществит свои планы по созданию наземного коридора к Приднестровью, что позволит сорвать планы Молдавии и Европы.

«Таким образом, для России, как гаранта безопасности в Молдово-Приднестровском конфликте, после выхода российских войск на границу с Приднестровьем со стороны Одесской области Украины, становится возможным полное снятие блокады и дальнейшее признание Приднестровья наравне с ДНР и ЛНР уже в этом году», — резюмировали журналисты издания.

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