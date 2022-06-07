Заявление Медведева о врагах России заставило МИД Италии бояться

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо всерьез обеспокоен сообщением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о врагах РФ. Ранее он опубликовал его в своем Telegram-канале.
Итальянский министр выразил опасение, что данным заявлением Россия указывает на нежелание прекращать огонь и стремится к восстановлению мира, передает его слова ANSA.
«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — сообщил Луиджи Ди Майо.
Ранее эксперты проанализировали заявление о врагах России от Дмитрия Медведева. Об этом пишет «Царьград».