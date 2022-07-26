Заявки на участие в «Народном бюджете» начали принимать в Кировской области

Проект призван дать жителям самим решить, куда направить деньги бюджета, а также контролировать выполнение работ, сообщает «Кировская правда». Это может быть ремонт дорог, строительство стройплощадок, благоустройство парков и многое другое. Врио губернатора Александр Соколов считает, что участие в проекте научит жителей понимать принцип бюджетирования и расходования средств бюджета. Грант в 2 млн рублей получат 15 муниципальных образований, которые пройдут отбор, для участия в отборе необходимо подать заявку в министерство до 7 августа.