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    Завораживающие кадры: 250 пар станцевали осетинский танец симд – эксклюзивный репортаж

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Завораживающие кадры: 250 пар станцевали осетинский танец симд – эксклюзивный репортаж

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    Народные Новости/Елена Смирнова

    В Северной Осетии прошла культурная акция «Симд Победы» – «Уалахизы симд». Лучшие хореографические коллективы РСО-Алания приняли участие в исполнении массового осетинского народного танца симд. Специальный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий, засняв завораживающие кадры с высоты птичьего полета.

    Народные Новости/Елена Смирнова
    Народные Новости/Елена Смирнова
    Народные Новости/Елена Смирнова
    Народные Новости/Елена Смирнова

    Участниками стали 20 коллективов не только из города Владикавказ, но и из других районов республики. В общей сложности в праздничном мероприятии приняли участие более 500 человек.

    Местом проведения акции стало живописное, высокогорное поле, расположенное в святом месте селения Балта.

    Цель патриотической акции – объединить страну и народы, живущие в ней в желании быть вместе на страже интересов Родины и нашего многонационального народа. Мероприятие приурочено и посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Народные Новости/Елена Смирнова
    Народные Новости/Елена Смирнова
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