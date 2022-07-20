Завод Tesla Fremont выпустил 2-миллионный электромобиль

Илон Маск объявил, что завод Tesla Fremont выпустил свой 2-миллионный электромобиль с помощью Gigafactory Nevada.

Завод принадлежал Toyota и GM, прежде чем они продали его Tesla в 2010 году. Фактически Tesla не могла отказаться от сделки из-за условий, которые заключались в том, что Toyota инвестировала 50 миллионов долларов в Tesla, а последняя вернула первой 42 миллиона долларов за завод. По сути, Tesla получила завод и 8 миллионов долларов, которые нужно было в него инвестировать.





Tesla в конце концов удалось нарастить производство электромобилей на заводе, где производится вся их линейка: Model 3, Model Y, Model S и Model X. Ранее в этом году завод Tesla Fremont Factory даже стал самым производительным автомобильным заводом в США . В июне стало известно, что Tesla теперь производит больше автомобилей на заводе во Фримонте, чем когда им управляли GM и Toyota.

Маск также поздравил Gigafactory Nevada, потому что, хотя на заводе Fremont собираются автомобили, он не смог бы производить столько электромобилей, если бы не поставки приводов и аккумуляторных батарей с завода в Неваде.

Недавно Tesla инвестировала в увеличение производства на заводе, и ожидается, что сегодня компания обновит свои производственные показатели с учетом результатов прибыли.