Завершился финал региональной квалификации LCK, T1- HLE

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Каждый сплит состоит из турнира продвижения, регулярного сезона и плей-офф. Чемпион весеннего сплита с 2015 года квалифицируется на MSI.В первой игре игрок Faker привел свою команду T1 к победе с помощью свое кассадина, вторая игра встречи также завершилась в пользу команды Ли Сан Хёка (Faker). Стоит отметить что во второй игре встречи Chovy игрок центральной линии команды HLE смог дважды в одиночку убить на линии своего опонента Faker, хотя последний считается сильнейшим игроком мира в League of legends. В третьей игре встречи команда HLE с помощью нескольких удачных командных сражений и хорошего передвижения по карте смогла закончить первую игру в свою пользу, затем в четвертом поединке они почти не изменив выбора чемпионов смогли теми же способами выйграть игру и сравнять счет.В последней и самой важной игре встречи команде HLE удалось пролить первую кровь, убив лесника команды T1 Oner, что дало им преимущество в самом начале игры. Но спустя 3 минуты команде T1 удалось сравнять счет по убийствам убив саппорта и лесника команды HLE, потеряв при этом своего AD кери. Далее по ходу игры команда T1 захватила инициативу на карте и смогла сломать первую вышку, перегнав по золоту противника, и даже пара неудачных командных сражений не изменила экономическую ситуацию в игре. На 12 минуте случилась драка за второго дракона игре, в которой команде HLE удалось украсть огненного дракона и разменяться убийствами с командой T1 2 на 2. На 17 минуте команда HLE без размена убила 3 членов команды T1, но игрок средней линии Faker смог перевернуть сражение и почти в одиночку убил всю вражескую команду.Удивительно, но эти сражения так и не изменили отставание HLE на 2 тысячи монет. На 27 минуте встречи, переиграв противника, команда T1 захватила большое экономическое преимущество, и подлавив топера команды HLE, им удалось развязать победное командное сражение. И разу после него сломать нексус противника, выиграв финал со счетом 3:2. В пике американскую трансляцию встречи смотрели 200 тысяч зрителей и более полумиллиона по всему миру.



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