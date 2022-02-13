Завершилось заседание Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки Валиевой

Результаты заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций МОК, WADA и ISU на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой будут оглашены завтра днем.

Спортивные чиновники рассматривали дело Валиевой в течение шести часов. При этом вопросы у МОК к спортсменке появились еще после сдачи допинг-проб, которое состоялась в декабре.

«Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня», — генсек CAS Матье Риб.

Положительный результат допинг-проб Валиевой мог дать препарат от мигрени, в котором присутствует триметазидин. Однако согласно документам WADA, лекарство является легальным.

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