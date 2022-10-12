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Завершилась первая в мире гонка на электрических летательных аппаратах с вертикальным взлётом и посадкой

Завершилась первая в мире гонка на электрических летательных аппаратах с вертикальным взлётом и посадкой

В Австралии прошли первый в мире гонки на электрических летательных аппаратах с вертикальным взлётом и посадкой (СВВП). Их провела лига Airspeeder, которая является подразделением Alauda Aeronautics. 


На самом деле первую гонку в рамках лиги провели ещё в прошлом году, но тогда это был лишь спринтерский «заезд», тут же речь шла уже о более полноценных гонках. 

Правда, участвовало в них лишь два летательных аппарата, и управлялись они удалённо, то есть в целом это почти то же самое, что и гонки на дронах, только сами дроны в разы крупнее. Но прошедшие гонки в итоге станут началом целой серии EXA Airspeeder, а затем перерастут в Гран-при. Более того, ориентировочно в 2024 году гонки станут более полноценными, так как пилоты будут находиться уже внутри летательных аппаратов. 

Что касается подробностей, можно отметить, что длина трассы составляла около 1 км, аппараты достигали скорости около 100 км/ч, а выиграл гонку Зефатали Уолш (Zephatali Walsh).

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