Заведующая детсадом предстанет перед судом за мошенничество в Амурской области

Бывшая заведующая детским садом из села Екатеринославка стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, сотрудница дошкольного учреждения устроила на работу свою сестру, не уведомив ее об этом.
Обвиняемая оформила четыре фиктивных трудовых договора на время отсутствия реальных работников, чтобы незаконно заработать деньги. Фигурантка получила более 60 тыс. рублей по подложным документам.
Женщина согласилась сотрудничать со следствием и признала свою вину, вернув всю похищенную сумму. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Бывшей заведующей грозит крупный штраф.