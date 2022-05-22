«Затянули пояса потуже»: резкий рост цен на товары стал серьезной проблемой для европейцев

Украинский кризис ускорил инфляцию в Европе, из-за чего цены на топливо и продукты питания растут рекордными темпами, сообщает ABC News.
«Покупателей шокируют ценники в продуктовых магазинах и на бензоколонках… Счета за электроэнергию также достигли рекордных показателей», — отметается в публикации
Сообщается, что причиной инфляции в Европе стал резкий рост цен на нефть и газ. Аналитики издания отмечают, что, вероятнее всего, инфляция в этом году достигнет семи процентов в 27 странах ЕС, что способствует замедлению прогнозов роста.
Сотрудники магазинов от Варшавы до Стамбула сообщают о том, что расходы покупателей сильно снижаются: люди отказываются от таких мелочей, как свежесрезанные цветы, и вещей, приобретение которых можно отложить, например, новой одежды.
«Мне приходится затянуть пояс потуже. Я покупаю фрукты и овощи, чтобы у моих детей было все, но сама не прикасаюсь к ним», — рассказала изданию мать троих детей, проживающая в городе Место-Тоушков Ева Фуксова.
Работник мясной лавки из Анкары Байрам Коза сообщил изданию о падении продаж на 20 процентов после того, что цены выросли в два раза. Он отметил, что животноводство становится невыгодным, а многие фермеры продают хозяйство.
«Даже в богатом районе Чанкая люди больше не покупают то, что раньше спокойно могли себе позволить. Те, кто брал два килограмма говяжьего фарша, теперь покупают максимум килограмм», — поделился Коза.
Владелец ресторана на острове Родос Пэрис Парасос отметил, что ему пришлось поднять цены на блюда, потому что стоимость растительного масла значительно выросла.