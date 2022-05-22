«Затянули пояса потуже»: резкий рост цен на товары стал серьезной проблемой для европейцев

Сообщается, что причиной инфляции в Европе стал резкий рост цен на нефть и газ. Аналитики издания отмечают, что, вероятнее всего, инфляция в этом году достигнет семи процентов в 27 странах ЕС, что способствует замедлению прогнозов роста.