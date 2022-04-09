Затравленная Анна Нетребко отправилась в Баку

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Известная оперная дива Анна Нетребко отправилась отдыхать в столицу Азербайджана Баку. По данным СМИ, там живут родственники ее супруга Юсифа Эйвазова.
После отмены большинства концертов, Нетребко взяла паузу в гастрольной деятельности и отправилась отдыхать. Внимательные поклонники выяснили, где сейчас находится оперная дива. В комментариях под новым постом исполнительницы в социальной сети подписчики пишут, что она прилетела в Баку. Аргументов к этой версии добавляет и то, что в столице Азербайджана живут родственники супруга оперной певицы. Кроме того, в комментарии к записи Эйвазов оставил смайлик в виде флажка Азербайджана.
Ранее Нетребко объявила о возвращении на сцену. Уже через месяц она примет участие в юбилейном музыкальном фестивале «Звезды белых ночей», который пройдет в Санкт-Петербурге с мая по июль 2022 года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Мариинского театра.