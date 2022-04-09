Затравленная Анна Нетребко отправилась в Баку

После отмены большинства концертов, Нетребко взяла паузу в гастрольной деятельности и отправилась отдыхать. Внимательные поклонники выяснили, где сейчас находится оперная дива. В комментариях под новым постом исполнительницы в социальной сети подписчики пишут, что она прилетела в Баку. Аргументов к этой версии добавляет и то, что в столице Азербайджана живут родственники супруга оперной певицы. Кроме того, в комментарии к записи Эйвазов оставил смайлик в виде флажка Азербайджана.