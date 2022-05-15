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    Застрелившему в Буффало десять человек расисту грозит пожизненное лишение свободы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Застрелившему в Буффало десять человек расисту грозит пожизненное лишение свободы

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    pixabay.com

    Американские правоохранители предъявили обвинение юному нацисту. По словам прокурора Джона Флинна, за убийство первой степени в супермаркете Буффало фигурант может навсегда лишиться свободы.

    Правоохранитель обратил внимание, что у стрелка в таком случае не будет права подать ходатайство об освобождении.

    Накануне злоумышленник на почве расистских взглядов приехал к магазину и открыл огонь по людям из автоматической винтовки. Юноша вел онлайн-трансляцию бойни. Смертельные ранения получили десять человек.

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