Заслуженный тренер России Гаджиев прокомментировал предстоящий финал Кубка России по футболу

Однозначно назвать возможного победителя предстоящего финала Кубка России по футболу достаточно проблематично. Все решит то, какая из команд наилучшим образом сумеет подготовиться к этой конкретной игре.
Такое мнение высказал в беседе с «Радио 1» член технического комитета Российского футбольного союза, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.
Действительно, если исходить из итогов завершившегося чемпионата страны, то «Динамо» заняло место значительно выше «Спартака». В какой-то момент «бело-голубые» составляли «Зениту» реальную конкуренцию. Перед «Спартаком», занявшим по итогам турнира десятое место, даже маячила перспектива стыковых матчей. Однако в день финала будет иметь значение лишь то, какая из команд лучше готова на текущий момент, подчеркнул эксперт.
Главными моментами, которые окажут влияние на то, кто завладеет Кубком, будет то, кто сможет первым реализовать свой шанс, сказал Гаджиев. Также немаловажным будет психологическая устойчивость соперников; то, кто лучше сможет выдержать напряжение финальной игры.