Заслуженный тренер России Гаджиев прокомментировал предстоящий финал Кубка России по футболу

Действительно, если исходить из итогов завершившегося чемпионата страны, то «Динамо» заняло место значительно выше «Спартака». В какой-то момент «бело-голубые» составляли «Зениту» реальную конкуренцию. Перед «Спартаком», занявшим по итогам турнира десятое место, даже маячила перспектива стыковых матчей. Однако в день финала будет иметь значение лишь то, какая из команд лучше готова на текущий момент, подчеркнул эксперт.