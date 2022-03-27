Заслуженный врач России Круглый назвал оптимальным действующий в стране часовой режим

flickr.com / Совет Федерации / CC BY-NC-SA 2.0 Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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flickr.com / Совет Федерации / CC BY-NC-SA 2.0

Часовой режим без перехода на зимнее и летнее время, который на данный момент действует в России, является оптимальным для людей.

Он не доставляет россиянам никакого дискомфорта. Таким мнением поделился сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Моя позиция, что к сезонному переводу часов возвращаться не надо. Тот режим, который есть, сейчас оптимален для здоровья людей и позволяет избежать адаптационных периодов», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Люди по-разному реагируют на перевод часов, особенно пожилые, инвалиды и метеозависимые, добавил Круглый. Для многих граждан перевод времени был достаточно болезненным.

Некоторые регионы России накануне изъявили желание перейти на более раннее время. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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