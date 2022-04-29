защитные стёкла демонстрируют отличия iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max Pro

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Несмотря на то, что до официального дебюта новой линейки iPhone остаётся ещё примерно около полугода, в сети уже вовсю накапливается информация о грядущих новинках Apple.



Неофициальный рендер

На этот раз, достоянием общественности стала живая фотография, опубликованная в китайской сети Weibo. Как отмечает источник, на фото представлены защитные стекла iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max Pro. Подобные фото часто «сливают» в сеть производители аксессуаров, которые начинают готовиться к релизу Apple сильно заранее.





Если это действительно так, то можно увидеть насколько сильно отличаются между собой модели, в том числе базовые версии iPhone от более дорогих iPhone Pro.

Во-первых, новый дизайн с двойным вырезом наблюдается только у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max Pro. Во-вторых, можно заметить более тонкие рамки вокруг экрана у линейки iPhone Pro. В-третьих, пропорции немного отличаются — 19:5:9 вместо 20:9.

Что ж, нам остается лишь «запастись попкорном» и ждать новых утечек.