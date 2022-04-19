Защитники Донбасса рассказали о полученных на поле боя ранениях

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Корреспондент
ФАН навестил раненых бойцов ДНР в Донецкой областной клинической
больнице. Солдаты рассказали о своих ранениях и сопротивлении украинским
националистам.
Когда началась спецоперация,
донецкий шахтер Владимир Воробьев получил оружие и встал на защиту родины.
Его батальон освобождал от националистов город Докучаевск и село Петровское, но
попал под вражеский огонь в Мариуполе.
«Был ранен возле мариупольского
порта — в районе 32 школы. Был минометный обстрел: мой друг погиб, а у меня
получилось выжить. В ногу попало осколочное ранение, целых три осколка. Кость
целая. Сейчас швы накидывают потихоньку, обещают, что будем ходить», — рассказал о своем здоровье боец.
Еще один защитник Донбасса Семен
Рыжов служит в Вооруженных силах Донецкой Народной Республики с 2014 года.
12 марта получил травму при наступлении на село Степное.
«Выдвинулись мы колонной в
составе танков и БТР, и БМП. Я ехал на БМП третий, впереди меня два танка было.
Начался бой. Я скомандовал всем спешиться с машин, разошлись по сторонам. Мы
начали осматриваться, искать более выгодные для себя позиции, прикрывать
технику надо было от вражеского огня. Ну и в ходе занятия какого-то углубления в
складке местности начался минометный обстрел, прилетела мина — где-то в метре
от меня разорвалась», — пояснил
Семен.
Боец планирует как можно
скорее поправить здоровье и вернуться в боевой строй. По его словам, так
поступает каждый уважающий себя мужчина, когда в опасности его родина.
«Большинство наших
защитников так и поступили. Некоторые позже к этому пришли, но тем не менее. А
как по-другому? Наша земля. Я коренной дончанин, я по-другому и не имею права
поступить просто», — объяснил
защитник.
52-летний Евгений, как и
Семен, в ополчении с 2014 года. В 2020 году уволился по состоянию здоровья, но
с началом СВО был призван в качестве резервиста на охрану и оборону Донецкой Народной
Республики.
«Недолго, правда, у меня
получилось отслужить, всего там недели три. Получил ранение в обе ноги, так
случилось. Мариуполь — это пока не место для отдыха, это будет позже, я надеюсь»,
— заявил солдат.
Евгений — многодетный отец.
Чтобы не расстраивать родных, не стал им сообщать, что попал в госпиталь с
ранением. Мужчина искренне поблагодарил сотрудников Донецкой областной больницы
за профессионализм и доброе отношение.
«Нас не бросают, нас
быстренько заштопают, подремонтируют, и мы вступим в строй. Я не думаю, что это
надолго затянется все», — сказал
мужчина.