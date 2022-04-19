Защитники Донбасса рассказали о полученных на поле боя ранениях

«Выдвинулись мы колонной в

составе танков и БТР, и БМП. Я ехал на БМП третий, впереди меня два танка было.

Начался бой. Я скомандовал всем спешиться с машин, разошлись по сторонам. Мы

начали осматриваться, искать более выгодные для себя позиции, прикрывать

технику надо было от вражеского огня. Ну и в ходе занятия какого-то углубления в

складке местности начался минометный обстрел, прилетела мина — где-то в метре

от меня разорвалась», — пояснил

Семен.