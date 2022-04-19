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    Защитники Донбасса рассказали о полученных на поле боя ранениях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Защитники Донбасса рассказали о полученных на поле боя ранениях

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    Корреспондент
    ФАН навестил раненых бойцов ДНР в Донецкой областной клинической
    больнице. Солдаты рассказали о своих ранениях и сопротивлении украинским
    националистам.

    Когда началась спецоперация,
    донецкий шахтер Владимир Воробьев получил оружие и встал на защиту родины.
    Его батальон освобождал от националистов город Докучаевск и село Петровское, но
    попал под вражеский огонь в Мариуполе.

    «Был ранен возле мариупольского
    порта — в районе 32 школы. Был минометный обстрел: мой друг погиб, а у меня
    получилось выжить. В ногу попало осколочное ранение, целых три осколка. Кость
    целая. Сейчас швы накидывают потихоньку, обещают, что будем ходить», — рассказал о своем здоровье боец.

    Еще один защитник Донбасса Семен
    Рыжов     служит в Вооруженных силах Донецкой Народной Республики с 2014 года.
    12 марта получил травму при наступлении на село Степное.

    «Выдвинулись мы колонной в
    составе танков и БТР, и БМП. Я ехал на БМП третий, впереди меня два танка было.
    Начался бой. Я скомандовал всем спешиться с машин, разошлись по сторонам. Мы
    начали осматриваться, искать более выгодные для себя позиции, прикрывать
    технику надо было от вражеского огня. Ну и в ходе занятия какого-то углубления в
    складке местности начался минометный обстрел, прилетела мина — где-то в метре
    от меня разорвалась», — пояснил
    Семен.

    Защитники Донбасса рассказали о полученных на поле боя ранениях

    Боец планирует как можно
    скорее поправить здоровье и вернуться в боевой строй. По его словам, так
    поступает каждый уважающий себя мужчина, когда в опасности его родина.

    «Большинство наших
    защитников так и поступили. Некоторые позже к этому пришли, но тем не менее. А
    как по-другому? Наша земля. Я коренной дончанин, я по-другому и не имею права
    поступить просто», — объяснил
    защитник.

    Защитники Донбасса рассказали о полученных на поле боя ранениях

    52-летний Евгений, как и
    Семен, в ополчении с 2014 года. В 2020 году уволился по состоянию здоровья, но
    с началом СВО был призван в качестве резервиста на охрану и оборону Донецкой Народной
    Республики.

    «Недолго, правда, у меня
    получилось отслужить, всего там недели три. Получил ранение в обе ноги, так
    случилось. Мариуполь — это пока не место для отдыха, это будет позже, я надеюсь»,
    — заявил солдат.

    Евгений — многодетный отец.
    Чтобы не расстраивать родных, не стал им сообщать, что попал в госпиталь с
    ранением. Мужчина искренне поблагодарил сотрудников Донецкой областной больницы
    за профессионализм и доброе отношение.

    «Нас не бросают, нас
    быстренько заштопают, подремонтируют, и мы вступим в строй. Я не думаю, что это
    надолго затянется все», — сказал
    мужчина.

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