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    Зашел через пожарную лестницу: очевидец стрельбы в детском саду Ульяновска рассказал детали трагедии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зашел через пожарную лестницу: очевидец стрельбы в детском саду Ульяновска рассказал детали трагедии

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    pixabay.com

    Повар детского садика в Ульяновске рассказал подробности стрельбы, жертвами которой стали четыре человека, в том числе двое маленьких детей.

    «Пришла женщина — из руки течет кровь. Говорит, вызывайте скорую», — отметил мужчина.

    Известно, что преступник попал в здание через черную лестницу во время тихого часа, когда дети спали. Злоумышленник выстрелил из ружья «Иж-12» в воспитательницу, ранил нянечку, а после застрелил двух детей 5 и 6 лет. Стрелок зашел в одну из комнат и свел счеты с жизнью.

    Пока личность преступника не установлена. Ружье зарегистрировано на местного 68-летнего жителя. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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