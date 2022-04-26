Зашел через пожарную лестницу: очевидец стрельбы в детском саду Ульяновска рассказал детали трагедии

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Повар детского садика в Ульяновске рассказал подробности стрельбы, жертвами которой стали четыре человека, в том числе двое маленьких детей.
«Пришла женщина — из руки течет кровь. Говорит, вызывайте скорую», — отметил мужчина.
Известно, что преступник попал в здание через черную лестницу во время тихого часа, когда дети спали. Злоумышленник выстрелил из ружья «Иж-12» в воспитательницу, ранил нянечку, а после застрелил двух детей 5 и 6 лет. Стрелок зашел в одну из комнат и свел счеты с жизнью.
Пока личность преступника не установлена. Ружье зарегистрировано на местного 68-летнего жителя. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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