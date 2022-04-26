Зашел через пожарную лестницу: очевидец стрельбы в детском саду Ульяновска рассказал детали трагедии

Известно, что преступник попал в здание через черную лестницу во время тихого часа, когда дети спали. Злоумышленник выстрелил из ружья «Иж-12» в воспитательницу, ранил нянечку, а после застрелил двух детей 5 и 6 лет. Стрелок зашел в одну из комнат и свел счеты с жизнью.