Заседание суда по делу Блаттера прервали из-за самочувствия экс-президента ФИФА

Заседание суда по делу бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера перенесли из-за ухудшения его самочувствия.
Йозеф Блаттер пожаловался на проблемы с дыханием во время заседания суда по делу о мошенничестве. Соответствующую информацию представили журналисты французского L’Equipe. Из-за ухудшения самочувствия 86-летнего экс-главы ФИФА суд швейцарского города Беллинцона перенес заседание на завтра.
Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини обвиняются в мошенничестве, пишет RT. Экс-чиновникам грозит до пяти лет тюрьмы. Приговор по делу Блаттера и Платини должен быть оглашен 8 июля.