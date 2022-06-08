Заседание суда по делу Блаттера прервали из-за самочувствия экс-президента ФИФА

Йозеф Блаттер пожаловался на проблемы с дыханием во время заседания суда по делу о мошенничестве. Соответствующую информацию представили журналисты французского L’Equipe. Из-за ухудшения самочувствия 86-летнего экс-главы ФИФА суд швейцарского города Беллинцона перенес заседание на завтра.