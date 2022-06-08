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Заседание суда по делу Блаттера прервали из-за самочувствия экс-президента ФИФА

Заседание суда по делу Блаттера прервали из-за самочувствия экс-президента ФИФА
globallookpress/imago sportfotodienst

Заседание суда по делу бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера перенесли из-за ухудшения его самочувствия. 

Йозеф Блаттер пожаловался на проблемы с дыханием во время заседания суда по делу о мошенничестве. Соответствующую информацию представили журналисты французского L’Equipe. Из-за ухудшения самочувствия 86-летнего экс-главы ФИФА суд швейцарского города Беллинцона перенес заседание на завтра.

Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини обвиняются в мошенничестве, пишет RT. Экс-чиновникам грозит до пяти лет тюрьмы. Приговор по делу Блаттера и Платини должен быть оглашен 8 июля. 

блаттер суд уголовное дело фифа Футбол
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